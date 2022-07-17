Antalya-Konya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Turizm kentlerinde tatilini tamamlayıp dönüşe geçenler, Antalya-Konya kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Turizm kentlerinde tatilini tamamlayıp dönüşe geçenler, Antalya-Konya kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Antalya ve ilçelerinde tatilini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna devam ediyor. Antalya-Konya kara yolunun Yarpuz Mahallesi ile Taşlıca mevkisinde trafik arttı. Dönüş yolundaki araçlar, Akseki'de uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, yollarda denetimlerini sürdürdü. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Güncel Haberler

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