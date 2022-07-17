Antalya-Konya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Turizm kentlerinde tatilini tamamlayıp dönüşe geçenler, Antalya-Konya kara yolunda yoğunluk oluşturdu.
Turizm kentlerinde tatilini tamamlayıp dönüşe geçenler, Antalya-Konya kara yolunda yoğunluk oluşturdu.
Antalya ve ilçelerinde tatilini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna devam ediyor. Antalya-Konya kara yolunun Yarpuz Mahallesi ile Taşlıca mevkisinde trafik arttı.
Dönüş yolundaki araçlar, Akseki'de uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ve jandarma ekipleri, yollarda denetimlerini sürdürdü.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel