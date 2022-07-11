Antalya-Konya kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya-Konya kara yolunun Manavgat-Seydişehir bölümünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya-Konya kara yolunun Manavgat-Seydişehir bölümünde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini Antalya'da geçiren bazı tatilciler, dönüşe başladı. Antalya-Konya kara yolunun dönüş güzergahında trafik hareketliliği arttı. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Murtiçi mevkisindeki çift şeritli yolda araç kuyrukları oluştu. Sürücülerden Doğan Doğanay, Alanya'daki tatillerinin ardından dönüşe geçtiklerini belirterek yollarda zaman zaman uzun kuyruklarla karşılaştıklarını söyledi. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Güncel Haberler

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