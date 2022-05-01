Antalya-Konya kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil yaparak geçirmek isteyenler, Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
ANTALYA (AA) - Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil yaparak geçirmek isteyenler, Antalya- Konya kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda polis ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı.
Yoğunluğun gözlendiği bir başka nokta olan Manavgat-Seydişehir kara yolunda önlem alan ekipler, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
Sürücülere aşırı hız yapmamaları ve araçlardaki herkese yolculuk boyunca emniyet kemerlerini çıkarmamaları uyarısında bulunuldu. ???????
AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel