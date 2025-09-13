Haberler

Antalya-Konya Kara Yolu Trafiğe Açıldı

Karayolları ekiplerinin yol genişletme çalışmalarının sona ermesiyle, Antalya ile Konya arasındaki kara yolu yaklaşık 9 saat aradan sonra yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede yapılan yol genişletme çalışması sona erdi.

Yol, yaklaşık 9 saatin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan çalışma nedeniyle yolda araç geçişi saat 11.00'de durdurulmuştu. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirilmişti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
