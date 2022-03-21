Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı - Haberler

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Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi dolayısıyla, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımın aksamaması için çalışma yapılıyor.

Gece saatlerinde yağış ve tipinin etkisini artırmasıyla, Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği olan ve zincir takan diğer araçların geçişine izin veriliyor. Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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