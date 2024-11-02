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Antalya Kitap Fuarı'nda Yazarlar Okurlarla Buluştu

Antalya Kitap Fuarı'nda Yazarlar Okurlarla Buluştu
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Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nda 271 yazar ve 225 yayınevi kitapseverlerle bir araya geldi. Ziyaretçiler, sevdikleri yazarlarla tanışıp kitaplarını imzalatabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda yerel yazarlar okurlarla buluştu.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara katılan 271 yazar ile 225 ulusal ve uluslararası yayınevi kitapseverlerle bir araya geldi.

Kitapseverler ilgilerini çeken kitapları alıp, sevdikleri yazarlara imzalatabiliyor. Ulusal çaptaki yazarların yanı sıra fuarda yerel yazar ve şairler de eserlerini okurlarına tanıtma ve imzalama fırsatı buluyor.

Fuarda Antalya Şair, Ozan, Yazar, Bestekarlar Kültür Derneği (ANŞOYAD), Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN), Akdeniz Üniversitesi ve bazı kültür sanat kurumları da yazar-şair üyeleri için tanıtım standı açtı.

Antalya kitap fuarına ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Böcek, "Ben Bu Şehre Aşığım" ve "İkinci Yaşam; Siyaset ve İhanet" kitaplarını imzalayıp, vatandaşlarla sohbet etti.

Kitap fuarı yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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