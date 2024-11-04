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Antalya Kitap Fuarı 1 Milyondan Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Antalya Kitap Fuarı 1 Milyondan Fazla Ziyaretçi Ağırladı
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Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 1 milyon 56 bin kitapseveri bir araya getirdi. Fuar, 271 yazar ve 225 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 1 milyon 56 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25 Ekim-3 Kasım'da düzenledikleri fuarda, yazarların okurlarıyla buluştuğunu belirtti.

Fuarı 1 milyon 56 bin kitapseverin ziyaret ettiğini aktaran Böcek, 15'inci Antalya Kitap Fuarı'nın ise 3-12 Ekim 2025'te düzenleneceğini ifade etti.

?Böcek, fuarda 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarların bir araya geldiğini kaydetti.

Öte yandan, kitap fuarında, "Bugünün Edebiyatı" konulu söyleşisiyle Tuna Kiremitçi okurlarıyla edebiyat söyleşisi gerçekleştirdi. Sinan Yağmur, "Neyzen Tevfik'le Hiçlik Anlayışı", İlkay Buharalı "Uyanış ve Tuzakları", Ayşegül Harputlu ise "Misal Alemi ve Rüya" söyleşisiyle sevenleriyle buluştu.

İclal Aydın, Sadık Usta, Fatih Tuncay, Anooshirvan Miandji, Mustafa Balbay, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı, Güven Baykan, Saygı Öztürk, Ahmet Telli, Meral Saklıyan, Emel Aslan, Burcu Bahar ve Nilüfer Gülerman fuarda gün boyu kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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