Antalya Kırcami Nazım İmar Planları İptal Kararının Yürütmesi Durduruldu

Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucu, iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırcami plan bölgesinde hakkında bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi, Muratpaşa Belediyemizin de müdahil olduğu istinaf davasında iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ayrıca Muratpaşa Belediyemizce, 20 Aralık'ta gerçekleştirilen Kırcami bölgesinin parselasyon ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmasına ilişkin ihale 'gerekli rekabet koşulları oluşmadığı için' iptal olmuştur. İdaremiz yeni ihale çalışmalarına derhal başlamıştır."