Antalya Kepez'teki Geri Dönüşüm Merkezinde Yangın Çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Menderes Mahallesi 9 Sokak'taki geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Geri dönüşüm merkezinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Polisin de olaya ilişkin incelemesi sürüyor.