Antalya Kepez'te Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde sanayideki bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeşil Sanayi Sitesi'nde yapı ve izolasyon malzemeleri satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Polisin yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesi sürüyor.