Antalya Kepez'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde Gaziler Mahallesi'nde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir seranın zarar gördüğü yangın, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gaziler Mahallesi'nde ev ve seralara yakın bir bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir seranın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.