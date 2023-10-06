Antalya Kepez'te bir işyerinde 5 silah ele geçirildi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda bir işyerinde 5 silah ve 96 fişek bulundu. İşyeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işyerinde 5 silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının engellenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.
Belirlenen bir işyerine düzenlenen baskında, 5 silah ve 96 fişek ele geçirildi.
İşyerinin sorumlusu S.Y. hakkında "Silah Ticareti ve Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel