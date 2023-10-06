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Antalya Kepez'te bir işyerinde 5 silah ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda bir işyerinde 5 silah ve 96 fişek bulundu. İşyeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.