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Antalya Kepez'te bir işyerinde 5 silah ele geçirildi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda bir işyerinde 5 silah ve 96 fişek bulundu. İşyeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işyerinde 5 silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının engellenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Belirlenen bir işyerine düzenlenen baskında, 5 silah ve 96 fişek ele geçirildi.

İşyerinin sorumlusu S.Y. hakkında "Silah Ticareti ve Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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