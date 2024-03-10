Antalya Kepez'te bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Hüsnü Karakaş Mahallesi, 2584 Sokak'ta bir pastanenin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.