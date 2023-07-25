Antalya Kemer'deki Orman Yangınına Müdahale İçin Geniş Çaplı Operasyon Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini bildirdi. Yumaklı, yangının başladığı ilk andan itibaren orman ekiplerinin cansiperane bir mücadele verdiğini ve havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.