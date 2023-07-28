Antalya Kemer'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının söndürülmesi için yapılan havadan ve karadan müdahalelerin etkili olduğunu belirten Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 gündür süren orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı. - ANKARA