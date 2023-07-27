Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangını 4. günde havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yön değiştirme ihtimaline karşı Göynük Mahallesi'nde tedbirler arttırıldı.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde devam ediyor

-Sarp ve kayalık alanda süren yangının alt bölüme inmemesi için ekipler teyakkuz halinde

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangını 4. günde havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yön değiştirme ihtimaline kaşrın Göynük Mahallesi'nde tedbirler arttırıldı.

Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.08 sırasında çıkan orman yangını, 4. günde yüksek kesimlerde devam ediyor. Havadan helikopter ve uçaklarla yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Beydağı Sahil Milli Parkı'nın zirvesinde aralıklı şekilde derin vadiler içinde sürüyor. Gece boyunca gece görüşlü helikopterlerin müdahale ettiği yangına, havanın aydınlanmasıyla birlikte diğer hava araçları katıldı. Öte yandan diğer 3 güne göre bugün hava sıcaklığının 32, nem oranı ise yüzde 23'e kadar yükselmesi söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı. Arazinin dik, sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı yanan alanlara hava araçlarının yoğun su döküm işlemi devam ediyor. Göynük Mahallesi'nin üst bölümünde süren yangının yön değiştirmesi ihtimaline karşı mahalle içinde de ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Kemer'in sahilinden su alan helikopterleri ise turistler cep telefonu kamarası ile görüntüledi, çalışmaları ilgiyle izledi.