Antalya'nın Kemer ilçesinde dün akşam başlayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Bugün gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, yoğun hava müdahalesiyle dar bir kanyona sıkıştırıldı. Havanın kararmasıyla birlikte bölgede gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale devam edecek.

Antalya Kemer'deki orman yangını 24 saattir devam ediyor

Gündüz saatlerinde geniş alana yayılan yangın, yoğun hava müdahalesiyle dar bir kanyona sıkıştırıldı

Gece görüşlü 5 helikopter ile kara ekipleri çalışmaları sürdürecek

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde dün akşam başlayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Bugün gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, yoğun hava müdahalesiyle dar bir kanyona sıkıştırıldı. Havanın kararmasıyla birlikte bölgede gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale devam edecek.

Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50'nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.

Öğle saatlerinden sonra ise hava müdahalesi yoğunlaştı. Yangına yakın kısımdaki denizden su alan helikopter ve uçaklar, yangın bölgesine sortiler düzenleyerek su bıraktı. Geniş alana yayılan yangın, yoğun hava söndürme çalışmaları neticesinde dar bir kanyona sıkıştı. Bölgedeki vatandaşlar ve turistler de söndürme çalışmalarını ilgiyle takip etti, çoğunluğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

Şuana kadar 150-200 hektar arasında zarar görüldüğü belirtilen bölgede, havanın kararmasıyla birlikte 5 gece görüşlü helikopter ve kara ekipleri yangına müdahale etmeye devam edecek.