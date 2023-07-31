Antalya Kemer Belediye Başkanı Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

ANTALYA (İHA) – Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 24 Temmuz Pazartesi günü akşam saat 21.08'de Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, yangını söndürülmesinde emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde çıkan ve 90 saat sonunda kontrol altına alınan yangınla ilgili, yangının ilk çıktığı noktada bir açıklama yaptı.

Yangının çıktığı alanın insan gücünün ulaşımının mümkün olmadığı bir yer olduğu için yangının engellenemediğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parkların bir araya gelerek bu tip ormanlık alanlarda yollar açılması için bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Topaloğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Pazartesi günü akşam 21.08'de çıkan orman yangını 90 saatin ardından kontrol altına alındı. Geceleri gece görüşlü helikopterlerimiz, sabahları da keşif uçuşu yapan helikopterlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu bir dört gün geçti. Tüm Kemer halkı, tüm kurumlar, herkes seferber oldu. İşin enteresan tarafı insan gücünün ulaşamayacağı yerde yangın çıktı. Helikopter ve uçaklarımız dört gün boyunca çalışarak bu yangını söndürdüler.

Bu yangının söndürülmesinde, Antalya Valiliği, Jandarma Alay Komutanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürümüz ve ekibi, Kemer Kaymakamlığı, bizi beş gün misafir eden Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve ekiplerine, bölgemizde bulunan turizmcilere, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İtfaiye Daire Başkanımıza, ASAT Genel Müdürlüğüne, gece gündüz nöbet tutan mesai arkadaşlarıma, son günlerde Kemer'de kurulan KEMKUD'a (Kemer Arama ve Kurtarma Derneği) onlar zaten dağdan hiç inmediler. Kemer halkı zaten seferber oldu. Eczacılar, veterinerler herkes canla başla çalıştı. Çünkü burada bu sırada çok sayıda canlı da yandı. Belki ismini unuttuğumuz bir sürü kuruluş vardır. Dışarıdan gelen belediyeler, sivil toplum kuruluşlarının gönderdiği ekipler vardı. Herkese çok ama çok teşekkür ederim. Allah böyle bir afeti ne ülkemize ne de başka bir ülkeye yaşatmasın. İnşallah böyle bir afetle bir daha karşılaşmayız" dedi - ANTALYA