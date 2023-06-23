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Antalya Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında bir hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İkizce Mahallesi Gölet mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 3 helikopterle havadan, 5 arazöz, itfaiye ve 3 ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışma başlatıldı.

Yangında bir hektar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

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