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Antalya Kaş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileriyle müdahale ediliyor. Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele verdiğini belirtti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi.

Havadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra 70 orman işçisi de çalışmalara karadan destek veriyor.

Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışmaları izledi.

Kumbasar, yangının yakınında yerleşim yeri bulunmadığını belirterek, bir an önce kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele verdiğini bildirdi.

Öte yandan, orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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