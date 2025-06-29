Antalya Kaleiçi'nde Yangın Çıktı

Antalya Kaleiçi'nde Yangın Çıktı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bir otelde çıkan yangın hızla büyüyerek yanındaki bara sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan bara sıçradı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için çalışma yürütüyor.

Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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