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Antalya Kaleiçi'nde Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaleiçi'nde 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polis timlerinden oluşan ekipler, mekanları denetleyerek, farklı noktalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, Kaleiçi'nde 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polis timlerinden oluşan ekipler, mekanları denetleyerek, farklı noktalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde eğlence merkezlerinin sıklıkta olduğu Kaleiçi'nde huzur uygulaması düzenledi. Trafik polisleri farklı bölgelerde denetim gerçekleştirirken, yaya görevlileri de Kaleiçi'nde farklı noktalarda vatandaşlara GBT kontrolü yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı (KOM) ekipleri, eğlence merkezlerine girerek, mekandaki çalışanlara ve müşterilere hem GBT kontrolü yaptı hem de mekanda satışı yasal olan alkol ürünlerine barkod kontrolü gerçekleştirdi. Yunus timleri de uygulamaya destek vererek, Kaleiçi'ndeki her noktada devriye gezdi. Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gece geç saatlere kadar devam etti.

HABER - KAMERA: Tunahan KIR /ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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