Antalya İtfaiyesi, 14 Yaşındaki Mahmut'u 86'ncı Saatte Kahramanmaraş'taki Enkazdan Sağ Çıkardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 86’ncı saatinde 14 yaşındaki Mahmut’u Kahramanmaraş’ta enkazdan sağ olarak çıkardı. Mahmut’un bulunduğu yerin bir kat altından da ses alan ekip, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 86'ncı saatinde 14 yaşındaki Mahmut'u Kahramanmaraş'ta enkazdan sağ olarak çıkardı. Mahmut'un bulunduğu yerin bir kat altından da ses alan ekip, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Depremin 86'ncı saatinde Hatay'da 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan'ı enkazdan sağ olarak çıkaran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Ongun Apartmanı'nda depremden 86 saat sonra 14 yaşındaki Mahmut'u da kurtardı.

ÇAĞRIYA SES VERDİ

Ongun Apartmanı enkazında dinleme yapan ve etraftan sessizlik isteyen itfaiye erleri açtıkları delikten, "Sesimi duyan var mı" diye seslendi. Ses alınması üzerine çalışma başlatan ekipler, 14 yaşındaki Mahmut'u enkaz altından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.