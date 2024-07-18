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Antalya-Isparta kara yolunda korkunç kaza: 3 ölü, 10 yaralı

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Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Antalya- Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Gülnur Yalçın'ın kullandığı 41 GB 619 plakalı otomobil ile Tuncay Yıldırım yönetimindeki 35 DVA 11 plakalı otomobil, Ağlasun Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Beyza Tapdıgov, Aynur Burak, Büşra Burak, Selçuk Yıldırım, Sevgi Yıldırım, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım, Çağlar Ege Yıldırım ve Eylül Mira Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağlar Ege Yıldırım ile 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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