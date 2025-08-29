Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, 30 Ağustos'un tarihin en parlak zaferlerinden birisi olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un istiklal yolunda sergilenen kahramanlığın abideleşmiş simgesi olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"26 Ağustos sabahı Kocatepe'den yükselen top sesleri, yalnız düşmanı değil, karanlığı, umutsuzluğu ve boyunduruk zincirlerini de paramparça etmiştir. Tıpkı 26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te açılan kutlu kapının, Anadolu'yu ebedi vatan kılması gibi 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da da milletimizin hürriyet aşkı, Başkomutanın dehası ve kahraman ordumuzun fedakarlığıyla birleşerek tarihin akışı değişmiştir. Ağustos ayı, Malazgirt'ten Çaldıran'a, Mohaç'tan Büyük Taarruz'a uzanan destanlarla, milletimizin 'Zaferler Ayı' olmuştur."

Arslan, Türk polisi olarak vazifelerinin, bu zaferin mirasına, hukukun üstünlüğü, kamu düzeni ve insan onuruna saygı temelinde sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle kahraman gazileri minnetle andığını aktaran Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü gururla kutladığını bildirdi.