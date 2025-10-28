Haberler

Antalya İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Antalya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise kentin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, hortum, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
