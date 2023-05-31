Antalya, 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin beş büyük hayvanat bahçesinin yetkililerinin katılımıyla, 2 Haziran Cuma günü 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı' düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin beş büyük hayvanat bahçesinin yetkililerinin katılımıyla, 2 Haziran Cuma günü 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı' düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Çalışma toplantısı, 2 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Antalya Doğal Yaşam Parkı içerisinde İzmir, Eskişehir, Bursa, Gaziantep ve Darıca Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları'nın idari ve teknik personelinin katılımıyla yapılacak.

Hayvanat bahçelerinin yaban hayatına katkıları, proje ve çalışmalarının anlatılacağı toplantıda; sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulacak.