Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.

ANTALYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.

Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi

Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi

Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi

AA / Güncel

Adil Karaismailoğlu, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title