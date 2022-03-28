Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
AA - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.
ANTALYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.