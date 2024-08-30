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Antalya Havalimanı'nda Zafer Bayramı coşkusu

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Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi. Havalimanı terminalleri Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi, dans gösterileri yapıldı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bayram dolayısıyla Antalya Havalimanı giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı, beyaz balonlarla süslendi.

İç Hatlar Terminali giden yolcu salonunda gerçekleştirilen kutlamalarda ise dans gösterileri yapıldı.

Yolcular ve havalimanı personeli programa büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

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