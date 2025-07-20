Antalya Havalimanı'nda Yılın En Yüksek Uçuş ve Yolcu Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 216 bin 28 yolcu ve 1201 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldığını ifade etti.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya Havalimanı'ndaki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, paylaşımda, "Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor. 19 Temmuz'da 216 bin 28 yolcu ve 1201 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." şeklinde bilgi verdi.