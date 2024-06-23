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Antalya Havalimanı'nda Yılın En Yüksek Uçuş ve Yolcu Sayılarına Ulaşıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran 2024 tarihinde 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

(ANTALYA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran 2024 tarihinde 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran'da yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını belirtti. Uraloğlu "Türkiye Hızlanıyor" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor. 22 Haziran 2024'te 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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