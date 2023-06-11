Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya Havalimanı'nda yılın 6 ayındaki en yüksek uçuş rakamına ulaşıldı

Antalya Havalimanı'nda yılın 6 ayındaki en yüksek uçuş rakamına ulaşıldı

Güncel Haberler

Turizmin hareketlendiği Antalya'da hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

Turizmin hareketlendiği Antalya'da hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı, 10 Haziran Cumartesi günü uçak trafiğinde yeni bir rekora imza attı.

İç hatlarda 116, dış hatlarda ise 954 uçuş olmak üzere 1070 uçak ile bu yılın 6 ayındaki en yüksek uçuş rakamına ulaşılan havalimanında, aynı gün içinde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 182 bin 113 misafir ağırlandı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title