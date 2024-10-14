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Antalya Havalimanı'nda Yeni Doğmuş Bebek Klozette Bulundu

Antalya Havalimanı'nda Yeni Doğmuş Bebek Klozette Bulundu
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Antalya Havalimanı'nda bir engelli tuvaletinde klozete bırakılan yeni doğmuş bebek, temizlik görevlisi tarafından bulundu. Bebeği bırakan Rus kadın ve annesi gözaltına alındı, bebek ve kadın hastanede tedavi altında.

ANTALYA Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus kadın, hastanede tedaviye alındı. Kadının annesi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin tedavisi ise başka bir hastanede sürüyor.

Antalya Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Çağırılan polisin yaptığı araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden E.B.'nin, annesi E.B. ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan E.B. ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Bebeği dünyaya getiren kadının annesi E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hastanede yatan E.B.'nin de tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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