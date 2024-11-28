Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Antalya Havalimanı'nda Yangın Olayına Hızlı Müdahale

Antalya Havalimanı'nda Yangın Olayına Hızlı Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Havalimanı Güvenlik Komisyonu, yangın çıkan uçağa 23. saniyede müdahale eden Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibini ziyaret ederek teşekkür etti. Olayda 95 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Antalya Havalimanı Güvenlik Komisyonu üyeleri, iniş yaparken motor kısmında yangın çıkan uçağa 23. saniyede müdahale ederek, yolcuları güvenli şekilde tahliye eden Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibini ziyaret ederek, teşekkür etti.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu ile Havalimanı Güvenlik Komisyonu üyeleri, havalimanında 24 saat teyakkuzda olan ARFF ekibi ile buluştu.

Havalimanına 24 Kasım'da iniş yaparken yangın çıkan Rusya Hava Yolları'na ait Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağa 23. saniyede müdahale ederek, yangını söndürüp, yolcuların tahliyesine yapan ekibe çiçek ve çikolata hediye edildi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Seyitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağın ilk inişinden itibaren kule ile ARFF ekibinin ciddi çalışmasıyla büyük bir olayı atlattıklarını söyledi.

Yangını ilk duydukları an tedirgin olduklarını anlatan Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Kulenin hızlı hareket etmesi, ARFF ekibinin 23. saniyede müdahalede bulunmaları, iki dakika içinde de yangını kontrol altına almaları çok önemli başarıdır. Havacılık kazalarında gerçekten dünyada nadir görülen bir olaydır. Güvenli koridor oluşturularak, 8-9 dakika içinde 95 yolcunun tamamın tahliye edilmesi bizleri mutlu etti. Hiçbir turistin burnu bile kanamadı, yara almadan, ölüm gerçekleşmeden güvenli şekilde tahliye gerçekleştirildi."

"Büyük bir kaza atlattık"

Seyitoğlu, tüm ekibin cansiperane çalışarak, önemli başarıya imza attığını belirterek, ARFF ekibinin her gün eğitim aldığını, sürekli teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Müdahale ekibinin 19 kişiden oluştuğunu aktaran Seyitoğlu, "Söndürme ve tahliye operasyonu çok iyi yönetildi. O gün sadece birkaç saat pistimiz inişlere kapatıldı. Askeri havalimanını kullanarak uçuşlara devam edildi." dedi.

Seyitoğlu, uçakta yangının çıkış sebebinin teknik ekipler tarafından araştırıldığını belirterek, "Hem Rusya'dan hem ülkemizden tüm teknik ekiplerin incelemesi devam ediyor, büyük bir kaza atlattık. Yüksek sezonda günlük 1400'leri gördüğümüz uçak hareketi var. Günlük olarak uçuş trafiğinin seyrek olduğu bir dönemde yaşadık." dedi.

Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan, 24 Kasım'da Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmış, ARFF ekibi, hızla müdahale ederek yangını söndürmüş, 89 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı güvenli şekilde tahliye etmişti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
img

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti
img

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde Türkiye de var
img

Türkiye-Macaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Kasım Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Bahçelievler, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İspanya Ligi maçları yayınlanıyor mu? La Liga maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Kasım Sincan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 11. Bölüm tek parça full HD izleme linki Siyah Kalp CANLI izle izle! 28 Kasım Perşembe Siyah Kalp 11. Bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? CANLI maç izle! (AZ ALKMAAR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! AZ Alkmaar GS maçı nereden izlenir? İnci Taneleri 24. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.