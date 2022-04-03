Antalya Havalimanı'nda uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı - Haberler

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Antalya Havalimanı'nda uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya Havalimanı'nda uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda Mısırlı yolcunun üzerinde ve bagajında çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda Mısırlı yolcunun üzerinde ve bagajında çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havalimanındaki risk analizi çalışmaları sonucu Mısırlı G.H.I.A'nın üzerinde ve çantasında arama gerçekleştirdi.

Aramada vitamin kutularına gizlenmiş yaklaşık 29 bin uyuşturucu hap, 1449 sentetik ecza hapı ve bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya nakletmek" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Haberler

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