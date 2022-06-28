Antalya Havalimanı'nda 'uçak' rekoru

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, "Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık. 81 bin 104 misafirimiz geldi" dedi.

Antalya Valisi Yazıcı, kent turizmi hakkında değerlendirme yaptı. Kentin bu yılki turizm hedefine değinen Vali Yazıcı, Antalya Havalimanı'nda cumartesi günü uçuş rekoru kırıldığını belirterek, "Bu yıl turizmde geçen yılı geçeceğiz. Bunun da göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık cumartesi günü. 81 bin 104 misafirimiz geldi" diye konuştu.