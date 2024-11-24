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Antalya Havalimanı'nda Rus Uçak Yangını: 91 Kişi Güvende

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Antalya Havalimanı'nda Rusya-Antalya seferini yapan bir uçağın sol motorunda iniş sırasında yangın çıkarken, 87 yolcu ve 4 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın hızlıca söndürüldü ve olayda ölü ya da yaralı bulunmuyor.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi.

Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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