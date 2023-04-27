Antalya Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

Antalya Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.

Havalimanının iki dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı.

Havalimanına 5 sandık kuruldu

Antalya Vali Yardımcısı ve Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca organize edilen çalışma kapsamında dış hatlar terminallerinde oy kullanma sürecinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bugün başlayan sürecin 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini dile getiren Seyitoğlu, "Birinci dış hatlar terminaline 3, ikinci dış hatlar terminaline 2 sandık kuruldu, vatandaşlarımız buralarda oylarını kullanıyorlar. 27 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Antalya Havalimanı'nda 5 sandıkta oy kullanma süreci devam edecek." dedi.

ABD'den Türkiye'ye gelen Nurettin Özan da uçaktan iner inmez vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Türkiye'deki gelişmeleri televizyonlardan, sosyal medyadan takip ettiklerini dile getiren Özan, "İnşallah buradakiler doğru karar verir, mevcut yönetim olsun, muhalefet olsun, inşallah hangisi hayırlıysa ülkenin başına o gelsin." diye konuştu.

Özan, her Türk vatandaşının oy kullanma görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Hollanda'ya giden Sündüz Oran da yurt dışına çıkacağı için oyunu havalimanında kullandığını söyledi. Oran, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti.