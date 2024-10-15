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Antalya Havalimanı'nda Klozette Bulunan Yenidoğan Bebek ve Anneleri Gözaltında

Antalya Havalimanı'nda Klozette Bulunan Yenidoğan Bebek ve Anneleri Gözaltında
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Antalya Havalimanı'nda bir engelli tuvaletinde klozette bulunan yenidoğan bebek, annesi tarafından terk edildikten sonra sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Annesi Ekaterina Burnazkina ve birlikteki annesi Elena Burnazkina tutuklandı. Ekaterina Burnazkina, 'Hamile olduğumu bilmiyordum' dedi.

ANTALYA Havalimanı'nda klozet içine yenidoğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus Ekaterina Burnazkina (28) adliyeye sevk edilirken, annesi Elena Burnazkina tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlı bir şekilde pasaport kontuvarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

'HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilerek, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından bugün poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina'nın,"Hamile olduğumu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Ekaterina Burnazkina, işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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