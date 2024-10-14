Antalya Havalimanı'nda Klozette Bulunan Yavru Beşer ve Gözaltı Süreci

ANTALYA Havalimanı'nda klozet içine yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus kadın hastanede tedaviye alınırken, annesi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin tedavisi ise başka bir hastanede sürüyor.

Antalya Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi. Olayın ardından bebeği terkeden E.B.'nin annesi E.B. ile birlikte hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan E.B. ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hasteneye götürülerek tedaviye alındı.

Bebeği dünyaya getiren kadının annesi E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hastanede yatan E.B.'nin de tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -