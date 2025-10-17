Haberler

Antalya Havalimanı'nda İmha Edilecek Ürünleri Satan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Antalya Havalimanı'nda imha edilecek ürünleri sattıkları iddia edilen 4'ü gümrük memuru toplam 5 kişi gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
