Antalya Havalimanı'nda İmha Edilecek Ürünleri Satan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya Havalimanı'nda imha edilecek ürünleri sattıkları öne sürülen 4'ü gümrük muhafaza memuru 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Havalimanı gümrüğünde imha edilecek ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sigara ve alkol gibi ürünleri imha etmek yerine sattıkları iddiasıyla 4'ü gümrük muhafaza memuru 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.