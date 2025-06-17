Antalya Havalimanı'nda Alçı Asma Tavan Çöktü

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Antalya Havalimanı'nda iç hatlar terminalindeki alçı asma tavanın çökmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Uçuşlarda ve hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanında küçük alanda alçı asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını, uçuşlarda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Seyitoğlu, AA muhabirine, iç hatlar terminalinde check-in işlemlerinin yapıldığı girişteki alanda alçı asma tavanın çöktüğünü söyledi.

Çökmeyle bir kişinin omzundan hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini aktaran Seyitoğlu, "Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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