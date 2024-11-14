Antalya Havalimanı'nda 10 Aylık Yolcu Trafigi 35 Milyonu Aştı

ANTALYA Havalimanı'nda 10 aylık yolcu trafiği, 35 milyon 504 bin 351 olarak gerçekleşti. Havalimanında, ekim ayında ise toplam 4 milyon 714 bin 303 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2024 Ekim'e ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 507 bin 436, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 206 bin 867 oldu. Böylece ekim ayında toplam 4 milyon 714 bin 303 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 644, dış hatlarda 22 bin 916 olmak üzere toplamda 26 bin 560'a ulaştı. Yük (kargo+ posta+ bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 58 bin 775 ton oldu.

Antalya Havalimanı'nda ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemdeki yolcu trafiği ise 35 milyon 504 bin 351 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği 214 bin 423, yük trafiği ise 433 bin 570 ton olarak gerçekleşti.