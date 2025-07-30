Antalya Havalimanı'na Yeni Tramvay Durağı

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Antalya Havalimanı'nda tramvay hattına entegre edilen gelen yolcu durağı hizmete açıldı. Yeni düzenlemeyle yolcuların havalimanına ulaşımı daha kolay hale getirildi.

Antalya Havalimanı'nda tramvay hattına entegre edilen gelen yolcu durağı yolcuların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent ulaşımını daha etkin ve erişilebilir kılmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, gelen yolcu terminalinin karşısına yeni tramvay durağı eklendi.

Yapılan çalışmalarda durağın yanı sıra hat haritası revize edilerek renkleri netleştirildi, durak çevresindeki önemli noktalar, turistik alanlar, sağlık kuruluşları ve kamu binaları da yolcuların bilgisine sunuldu.

Uygulamayla, özellikle yaz sezonunda yaşanan havalimanı ulaşımının rahatlatılması hedefleniyor.

Toplu taşımada erişilebilirliği artırmak adına şehir genelinde benzer düzenlemelere devam edilecek.

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Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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