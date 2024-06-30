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Antalya Havalimanı 2024'ün En Yüksek Yolcu Sayısına Ulaştı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 29 Haziran'da 209 bin 540 yolcu ile bu yılın rekor sayısına ulaştığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 29 Haziran'da 209 bin 540 yolcu ile bu yılın rekor sayısına ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Havalimanı rekordan rekora koşuyor. 29 Haziran 2024'te 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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