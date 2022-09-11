Antalya haberleri | Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya haberine göre Serik ilçesinde otomobilin yol kenarında sulama kanalına çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Serik ilçesinde otomobilin yol kenarında sulama kanalına çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde A.E. idaresindeki 07 AUV 013 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. ile araçta bulunan Y.K. (18) ve M.B.Ö. (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralananların Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştıkları ve iş yerine giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Boğazkent Güncel Haberler

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