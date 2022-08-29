Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber... Serik'te Jandarma ekibi vatandaşları KADES hakkında bilgilendirdi

Güncel Haberler

Antalya haber... Serik'te Jandarma ekibi vatandaşları KADES hakkında bilgilendirdi

Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında 117 vatandaş bilgilendirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında 117 vatandaş bilgilendirildi.

Çandır ve Yukarıkocayatak mahallelerinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler 117 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ile ilgili konularda bilgi aktardı.

Jandarma aynı zamanda bölgede tanıtıcı broşürler dağıtırken, 53 işletmenin de görünür yerlerine konu ile ilgili afiş asıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya KADES Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title