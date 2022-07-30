Antalya haberleri | Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi Antalya haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yaptırılan durak, öğrenciler tarafından boyanarak renklendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yaptırılan durak, öğrenciler tarafından boyanarak renklendirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin talebi doğrultusunda mahallede daha önce derme çatma haldeki durak, yenilendi. Daha korunaklı bir hale getirilen durak, öğrenciler tarafından da çeşitli çiçek desenleriyle boyandı. Büyükşehir Belediyesince temin edilen sprey boyalarla, çocuklar durağı hayal dünyalarındaki figürleri çizdi. Güncel AA / Hatice Özdemir Tosun Antalya Güncel Haberler

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