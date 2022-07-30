Antalya haberleri | Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberleri | Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi

Antalya haberleri | Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi

Antalya haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yaptırılan durak, öğrenciler tarafından boyanarak renklendirildi.

 - Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yaptırılan durak, öğrenciler tarafından boyanarak renklendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin talebi doğrultusunda mahallede daha önce derme çatma haldeki durak, yenilendi. Daha korunaklı bir hale getirilen durak, öğrenciler tarafından da çeşitli çiçek desenleriyle boyandı.

Büyükşehir Belediyesince temin edilen sprey boyalarla, çocuklar durağı hayal dünyalarındaki figürleri çizdi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title