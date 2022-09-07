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Antalya haberleri: Kumluca'ya atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin potansiyelini değerlendirdi

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Antalya haberleri: Kumluca'ya atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin potansiyelini değerlendirdi

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Kumluca ilçesine atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin tarım ve turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin tarım ve turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen Erdemir, Kumluca'da görevine başladı.

Daha önce farklı illerde görevlerde bulunduğunu aktaran Erdemir, şu anda da ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda hızlı gelişim gösteren bir ilçede görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kumluca ilçesinin tarım ve turizmiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını aktaran Erdemir, "Kumluca, her ne kadar tarıma dayalı bir ekonomisi bulunsa da turizm alanında da son yıllarda önemli gelişmeler kat etmiş bir ilçe. Burada devletimizin bize verdiği yetkileri en iyi şekilde kullanarak ilçemizin gelişimine katkı saylayacak hizmetler yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Antalya Erdemir Kumluca Güncel Haberler

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