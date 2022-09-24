Antalya haberleri... Kumluca'da ilçesinde elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Antalya haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesinde elektrik panosuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde elektrik panosuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çiğdem Çelik'in kullandığı 70 AD 363 plakalı otomobil, Beykonak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde elektrik panosuna çarparak devrildi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen sürücü Çelik, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Atatürk Caddesi Antalya Kumluca Güncel Haberler

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